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Регионы России

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Минпросвещения РФ завершило создание единой системы профориентации школьников

Минпросвещения РФ завершило создание единой системы профориентации школьников

Министерство просвещения Российской Федерации объявило о практическом завершении разработки единой системы профориентации в школах.

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