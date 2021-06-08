Швентек о свечке, которой перекинула Костюк на матчболе: «Рискованный удар, меня немного потрясывало»

Девятая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала матчбол в матче против Марты Костюк в 1/8 финала «Ролан Гаррос» (6:3, 6:4).

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