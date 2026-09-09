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Газета.ру

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МО РФ: ВСУ потеряли до 200 военных и две станции РЭБ в зоне группировки "Запад"

МО РФ: ВСУ потеряли до 200 военных и две станции РЭБ в зоне группировки "Запад"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились до 200 военных и двух станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоне работы российской группировки «Запад».

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