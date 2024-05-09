«А у нас негласное указание от руководства на местах — всячески избегать пересечения празднования 9 мая с темой СВО»

Последние несколько лет новостные ленты российских СМИ и ТГ-каналы военных журналистов о «Русской весне» пестрят возмущенными постами – на официальном уровне, в той или иной из соседних, бывших советских республик».
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