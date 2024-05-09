Storyone
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Storyone

63 подписчика

Свежие комментарии

  • владимир сергеев
    косноязычие в тексте...- читать противноЕвропа под давлен...
  • владимир сергеев
    болтовня статейная...понемногу ни о чём , как говорят...Героя Русской вес...
  • Иосиф Калинин
    Удивительное №4. После всей этой молдавской наглости и хамства Россия собирается о чем-то договариваться и даже идти ...Удивительная Молд...

«А у нас негласное указание от руководства на местах — всячески избегать пересечения празднования 9 мая с темой СВО»

«А у нас негласное указание от руководства на местах — всячески избегать пересечения празднования 9 мая с темой СВО»

﻿﻿Последние несколько лет новостные ленты российских СМИ и ТГ-каналы военных журналистов о «Русской весне» пестрят возмущенными постами – на официальном уровне, в той или иной из соседних, бывших советских республик».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх