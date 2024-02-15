Никита Кологривый стал опаздывать на съемки

Актер сериала «Слово пацана» Никита Кологривый рассказал, что позволяет себе опаздывать на съемки. В интервью на YouTube-канале «Сабина Сабирова» Кологривый признался, что раньше был пунктуален, однако позже стал задерживаться и приходить на съемки с опозданием: Я раньше был очень пунктуален и увидел, что за счет моего личного времени люди страхуются.