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Никита Кологривый стал опаздывать на съемки

Никита Кологривый стал опаздывать на съемки

Актер сериала «Слово пацана» Никита Кологривый рассказал, что позволяет себе опаздывать на съемки. В интервью на YouTube-канале «Сабина Сабирова» Кологривый признался, что раньше был пунктуален, однако позже стал задерживаться и приходить на съемки с опозданием: Я раньше был очень пунктуален и увидел, что за счет моего личного времени люди страхуются.

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