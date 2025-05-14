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Зеленский: Если я встречусь с Путиным, мы должны выйти с политической победой

Зеленский: Если я встречусь с Путиным, мы должны выйти с политической победой

Главарь киевского режима описал свои ожидания от поездки в Турцию на переговоры.Главарь киевского режима Владимир Зеленский ждёт от встречи с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле прекращения огня и обмена всех пленных.

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