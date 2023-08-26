Свердловские дорожники сообщили, когда закончат ремонт на Режевском тракте. Фото

Ремонт на участках трассы Екатеринбург—Реж—Алапаевск закончат в 2024 году. Первый участок Режевского тракта на отрезке от 38,9 до 46,4 км откроют и вовсе в декабре этого года, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области (ДИП).