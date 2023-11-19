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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристина Резцова: «Мы со Сливко до последних метров спуска лыжа за лыжу толкались. Но объективно – я просто немного сильнее на финише оказалась»

Резцова финишировала в гонке третьей.  «Да, классно! И главное – неожиданно. Я думала, что будет намного сложнее ходом.

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