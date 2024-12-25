В ЮУрГУ предложили заквашивать йогурт бактериями из ЖКТ пчел

Фундаментальное исследование бактерий из пищевого тракта пчел по оценке их пробиотиотических (полезных для здоровья человека) качеств провел совместно с коллегами из Египта и Саудовской Аравии профессор Института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Собхи Аль-Сухайми, 25 декабря сообщает пресс-служба вуза.