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Названы главные орфографические ошибки в ЕГЭ по русскому языку 2026 года

Названы главные орфографические ошибки в ЕГЭ по русскому языку 2026 года

На ЕГЭ по русскому языку в 2026 году чаще всего допускали ошибки в правописании гласных в корнях, приставках и суффиксах.

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