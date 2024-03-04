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Глава Umicore Мидрайх: электромобили в США проиграли конкуренцию с авто в КНР

Глава Umicore Мидрайх: электромобили в США проиграли конкуренцию с авто в КНР

Производители электромобилей в США столкнулись с низким уровнем продаж. Обратная ситуация сложилась в Китае, где наладили выпуск простых и недорогих машин, сообщил The Financial Times исполнительный директор бельгийской химической и металлургической компании Umicore Матиас Мидрайх.

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