Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 720 подписчиков

Мигрант нагло торговал полугнилыми фруктами с машины, без документов, и кидался с кулаками на людей. Потом появилась «Русская община»...

Мигрант нагло торговал полугнилыми фруктами с машины, без документов, и кидался с кулаками на людей. Потом появилась «Русская община»...

Точка зрения Автор: В. Панченко В Новосибирске разворачивалась драма, достойная пера Чехова, если бы тот писал про уличную торговлю и человеческую наглость.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АК
Александр Каплуненко
А ещё разрешили бы русской общине бить морды этим уродам прямо на месте преступления!☠️
Ответить
4 н.
Юдкевич Сергей
По всей России.
Ответить
4 н.
ЮС
Юдкевич Сергей
Незззяяяя. Политика. Друзьяяя. Путин  запрещает.
Ответить
4 н.