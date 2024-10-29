В Смоленске пенсионеры остались без ортезов из-за недобросовестного поставщика

Делом заинтересовались специалисты антимонопольной службы Сотрудники управления федеральной антимонопольной службы по Смоленской области обратили внимание на компанию ООО «Артрон», по вине которой пенсионеры остались без медицинских средств.
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