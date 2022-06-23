Два читинских долгостроя выставят на торги

Участок земли на территории Читы по адресу ул.Токмакова,30, где в июне 2021 года мужчина надругался над двумя мальчиками 5 и 7 лет, планируют выставить на торги для поиска инвесторов, также инвесторов ищут для стройки по адресу Кайдаловская,45.