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Два читинских долгостроя выставят на торги

Два читинских долгостроя выставят на торги

Участок земли на территории Читы по адресу ул.Токмакова,30, где в июне 2021 года мужчина надругался над двумя мальчиками 5 и 7 лет, планируют выставить на торги для поиска инвесторов, также инвесторов ищут для стройки по адресу Кайдаловская,45.

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