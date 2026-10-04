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Царьград

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В Луховицах 5 октября закроют переезд у станции Фруктовая

В Луховицах 5 октября закроют переезд у станции Фруктовая

Автомобильное движение через переезд на 152-м километре у станции Фруктовая будет остановлено 5 октября с 9:00 до 16:00 из-за неотложных путевых работ.

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