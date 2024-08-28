Алтайские депутаты просят изменить закон о маткапитале ради детей-инвалидов

АКЗС знает, как сделать расходование средств более доступным Депутаты Алтайского краевого Заксобрания разработали предложение, как сделать использование материнского капитала для нужд детей-инвалидов более доступным.
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