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Минэнерго США передало ключи от стратегического нефтяного резерва неизвестной частной компании

Минэнерго США передало ключи от стратегического нефтяного резерва неизвестной частной компании

Министерство энергетики заключило контракт на сумму 1,4 миллиарда долларов с компанией Strategic Storage Partners (имя которой вряд ли известно широкой публике) на управление Стратегическим нефтяным резервом (SPR), то есть всем сырьевым запасом США на случай чрезвычайной ситуации.

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