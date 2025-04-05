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Минобороны: вопреки словам Зеленского ВСУ нарастили атаки по энергообъектам РФ

Минобороны: вопреки словам Зеленского ВСУ нарастили атаки по энергообъектам РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ), вопреки заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о прекращении ударов по энергетическим объектам России на 30 дней, нарастили количество односторонних атак с применением дронов и артиллерийских боеприпасов.

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