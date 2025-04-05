Вооруженные силы Украины (ВСУ), вопреки заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о прекращении ударов по энергетическим объектам России на 30 дней, нарастили количество односторонних атак с применением дронов и артиллерийских боеприпасов.
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