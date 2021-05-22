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В Индии за сутки выявили более 257 тысяч случаев заражения COVID-19

В Индии за сутки выявили более 257 тысяч случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Индии зарегистрировали 257 299 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на последние данные Министерства здравоохранения страны.

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