В Индии за сутки выявили более 257 тысяч случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Индии зарегистрировали 257 299 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на последние данные Министерства здравоохранения страны.
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