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Цифровой «Шелковый путь»: запущен российско-китайский мессенджер «Молния»

Цифровой «Шелковый путь»: запущен российско-китайский мессенджер «Молния»

Российская компания «Ред Софт» и китайская Passion Tech выпустили в магазине RuStore мессенджер «Молния» для Android.

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