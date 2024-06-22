С начала года из России выслали более 30 тысяч иностранцев, нарушивших миграционное законодательство

Не знаю, как вы, я, например, лично на себе ощутил последствия оттока мигрантов. Первые трудности возникли, когда мне понадобилось вызвать яндекс-такси.
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