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С начала года из России выслали более 30 тысяч иностранцев, нарушивших миграционное законодательство

С начала года из России выслали более 30 тысяч иностранцев, нарушивших миграционное законодательство

Не знаю, как вы, я, например, лично на себе ощутил последствия оттока мигрантов. Первые трудности возникли, когда мне понадобилось вызвать яндекс-такси.

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Комментарии
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Невидимка Невидимка
Самим не смешно за такую мелочь?? Выгонять надо миллионами человек, а не десятками и сотнями.
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