Французский нападающий Брэдли Барколя забил три мяча в матче Лиги чемпионов с ЛАСК (6:3). Это 13-й хет-трик клуба в истории Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов.
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