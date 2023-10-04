19-летняя студентка оказалась бабушкой возрастом 53 года: никто не верит, что ей так много лет

Владимир Крепкий

Рассказываю. Знаете что такое пирсинг? Вот отращиваете длинные волосы и в районе шеи и скулы под ухом делаете им натяжку(под прической) кожи(как скрепкой) так чтоб было скрыто прической,только прокол должен делать специалист чтоб было правильно. Цвет лица не улучшится но выглядеть после 40 лет на 10 будете помоложе. Это самый дешёвый и безопасный способ по пластике(да что очень важно натяжку делаете перед проколом чтоб видеть как будет,потом прокол и обязательное приживление без натяжки и только после осмотра специалиста позажившему делается натяжка пирсингом).Авторские права мои😊