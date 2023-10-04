Красивая 19-летняя студентка на вечеринке быстро привлекла внимание многих поклонников. Однако женщина со смехом рассказала, что ей недавно исполнилось 53 года.
19-летняя студентка оказалась бабушкой возрастом 53 года: никто не верит, что ей так много лет
Комментарии
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Л
Леонид
Когда нехрен делать, то можно все время тратить только на себя одну.
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8 час.
Владимир Крепкий
Есть кружки алкоголиков которые рассказывают друг другу истории вроде как для излечения,а сдесь автор попал в кружок маразматиков которые себя чувствуют как 19 летние...
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6 час.
Владимир Крепкий
Рассказываю. Знаете что такое пирсинг? Вот отращиваете длинные волосы и в районе шеи и скулы под ухом делаете им натяжку(под прической) кожи(как скрепкой) так чтоб было скрыто прической,только прокол должен делать специалист чтоб было правильно. Цвет лица не улучшится но выглядеть после 40 лет на 10 будете помоложе. Это самый дешёвый и безопасный способ по пластике(да что очень важно натяжку делаете перед проколом чтоб видеть как будет,потом прокол и обязательное приживление без натяжки и только после осмотра специалиста позажившему делается натяжка пирсингом).Авторские права мои😊
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6 час.
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