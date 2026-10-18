Сын Анастасии Решетовой и Тимати отметил семилетие 16 октября. Решетова устроила праздник с красными шарами и подарила мальчику желанный багги.
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