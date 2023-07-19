"А куда смотрит ФСБ?". Очередной патриотический скандал в Екатеринбурге

W Walery "При Советской власти" твой ельцин в районных МТФ отбирал спиртное у доярок и очевидно поэтому спился. ...Представить при Сталине или том же Брежневе как члены правительства имели другое гражданство тем более капстран... а ты шелегеда... попробуй! Ты очевидно здорово разбираешься в государственных делах, да? Тогда назови у кого в правительстве РФ другое гражданства "тем более капстран"?

Андрей а что же дочка сталина в США эммигрировала?А дети Хрущёва? Все в США. А у Брежнева? Галина спившаяся бриллиантовая королева! Так что пример не очень