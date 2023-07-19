ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Екатеринбург довольно часто привлекает к себе внимание "патриотическими скандалами".
"А куда смотрит ФСБ?". Очередной патриотический скандал в Екатеринбурге
Комментарии
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W
Walery
"При Советской власти" твой ельцин в районных МТФ отбирал спиртное у доярок и очевидно поэтому спился. ...Представить при Сталине или том же Брежневе как члены правительства имели другое гражданство тем более капстран... а ты шелегеда... попробуй! Ты очевидно здорово разбираешься в государственных делах, да? Тогда назови у кого в правительстве РФ другое гражданства "тем более капстран"?
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18 час.
Андрей
а что же дочка сталина в США эммигрировала?А дети Хрущёва? Все в США. А у Брежнева? Галина спившаяся бриллиантовая королева! Так что пример не очень
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17 час.
Анатолий Рябенко
Вопрос: а куда смотрит ФСБ России? Ответа как всегда не будет. Ловят то мелкую рыбёшку, а крупняк не позубам: миллиардеры и магнаты не дают хода. Вот их то и надо кромсать за разграбление Родины.
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15 час.
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