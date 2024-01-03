Житель Белгорода принес извинения на камеру за то, что снял работу российской системы противовоздушной обороны (ПВО).
Житель Белгорода извинился на камеру за съемку российской ПВО
Комментарии
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Тамара Елисеева
Модно сейчас-сфоткал, убил, искалечил-извинился
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23 час.
Галина 123
Раз СМЕРШ уже появился, так пусть и работает как СМЕРШ, а не как институт благородных девиц. Извинился, там кто-то на камеру. А через час новый обстрел. Гниду эту тупую под него подставить. Чтобы другим неповадно было.
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22 час.
Бендер Задунайский
По закону военного времени или отдать родственникам погибших . Сколькоу нас скудоумной сволочи .
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22 час.
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