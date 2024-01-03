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Житель Белгорода извинился на камеру за съемку российской ПВО

Житель Белгорода извинился на камеру за съемку российской ПВО

Житель Белгорода принес извинения на камеру за то, что снял работу российской системы противовоздушной обороны (ПВО).

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Комментарии
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Тамара Елисеева
Модно сейчас-сфоткал, убил, искалечил-извинился
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23 час.
Галина 123
Раз  СМЕРШ уже появился, так пусть и работает как СМЕРШ, а не как институт благородных девиц.  Извинился, там кто-то на камеру. А через час новый обстрел. Гниду эту тупую под него подставить. Чтобы другим неповадно было.
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22 час.
Бендер Задунайский
По закону военного времени или отдать родственникам погибших . Сколькоу нас скудоумной сволочи .
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22 час.

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