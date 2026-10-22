В Краснодаре выставили на торги долги строительной организации, сумма - больше 31 миллионаВ Краснодаре объявлены торги по продаже долгов строительно-монтажного управления №12, общая сумма их достигает 31,6 миллиона рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Проблемы ЖКХ боль...
- Чем закончится ук...
- Чем закончится ук...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым