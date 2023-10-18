Мусульмане РТ совершают коллективные дуа за жителей Палестины и погибших в больнице Газы

Мусульмане Татарстана совершают коллективные дуа за жителей Палестины и погибших в больнице Газы. По поручению муфтия Камиля хазрата Самигуллина сегодня с полудня во всех мечетях республики проводят молитвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии