Новый радар для ПВО США спешно ставят в серию

Армия США направит новые радары ПРО на Гуам после успешных испытаний, 21 апреля пишет Defense News. Армия США после серии успешных испытаний, включая тесты с интеграцией других элементов ПВО осенью 2024 и в начале 2025 года, утвердила начало ограниченного серийного производства радара LTAMDS.