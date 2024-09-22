Разгром под Сумами откроет дорогу на Киев? Полковник Матвийчук дал оценку новому сценарию боёв

Пока в направлении Плехово в Курской области была пресечена попытка прорыва ВСУ к опорному пункту ВС России, полковник Матвийчук дал оценку новому сценарию боёв, оценив, откроет ли разгром ВСУ под Сумами дорогу на Киев.