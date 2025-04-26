Рөстәм Миңнеханов Тукай премиясе лауреатларын бүләкләде

Быел Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт премиясе драматург Мансур Гыйләҗевка, шагыйрь Раниф Шәриповка, фотограф Рифкать Якуповка һәм «Иакинф» балет спектакленең иҗат төркеменә (Айрат Кашаев, Александр Полубенцев, Илнур Гафуллинга) бирелде.
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