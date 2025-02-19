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Илон Маск обвиняет Зеленского в смерти американского журналиста Лиры

Илон Маск обвиняет Зеленского в смерти американского журналиста Лиры

Американский бизнесмен Илон Маск обвинил Владимира Зеленского в гибели журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме.

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