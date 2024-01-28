Орлов забил победный гол в матче с «Аризоной» на 59:24. У защитника «Каролины» 3+14 в 48 играх

Защитник «Каролины» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Койотис» (3:1). В активе 32-летнего россиянина стало 17 (3+14) очков в 48 играх в текущем сезоне при полезности «минус 8» и среднем времени на льду 16:36.