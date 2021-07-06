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Кьеза о победе над Испанией: «Мы терпели как команда и держались вместе до последнего пенальти»

Полузащитник сборной Италии Федерико Кьеза высказался о победе над Испанией в полуфинале Евро-2020. «Это была серьезная битва, и мы можем только поздравить Испанию.

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