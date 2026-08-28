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ФедералПресс

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Галузин: попытки Киева обелить себя после удара по вотчине Путина провалились

Галузин: попытки Киева обелить себя после удара по вотчине Путина провалились

МОСКВА, 28 августа, ФедералПресс. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что попытки киевского режима избежать ответственности за декабрьскую атаку на президентскую резиденцию в Новгородской области выглядят бесперспективными.

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