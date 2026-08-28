МОСКВА, 28 августа, ФедералПресс. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что попытки киевского режима избежать ответственности за декабрьскую атаку на президентскую резиденцию в Новгородской области выглядят бесперспективными.
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