Петербургские археологи нашли геоглиф в виде быка в Тыве. Рассказываем, что это и почему находку называют уникальной

Петербургские археологи рассказали о первых находках, сделанных во время экспедиции в Тыве. Пост об этом в Институт истории материальной культуры (ИИМК РАН).
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