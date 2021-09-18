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Петербургские археологи нашли геоглиф в виде быка в Тыве. Рассказываем, что это и почему находку называют уникальной

Петербургские археологи нашли геоглиф в виде быка в Тыве. Рассказываем, что это и почему находку называют уникальной

Петербургские археологи рассказали о первых находках, сделанных во время экспедиции в Тыве. Пост об этом в Институт истории материальной культуры (ИИМК РАН).

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