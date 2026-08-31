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62ИНФО | Новости Рязани

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В Перинатальный центр Рязани поступили новые рентгеновские аппараты

В Перинатальный центр Рязани поступили новые рентгеновские аппараты

Оборудование отличается лёгкостью и маневренностью. Данные качества позволяют приехать с диагностикой к пациенту без необходимости транспортировки к аппарату.

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