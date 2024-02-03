Представитель МИД РФ: Швейцария исчерпала потенциал посредника в урегулировании международных конфликтов

Захлестнувшая Европу волна милитаризации и политики фактической агрессии по отношении к России, в которой русофобия некоторых европейских стран стала самым мягким ее проявлением, докатилась и до Швейцарии.
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