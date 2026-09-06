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Китай впервые в мире начал извлекать железо из шахтных «хвостов»

Китай впервые в мире начал извлекать железо из шахтных «хвостов»

Китай ввёл в эксплуатацию первую в мире промышленную линию по извлечению железа из ранее сброшенных шахтных хвостов и ультранизкокачественной руды.

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