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Расчет гаубицы Д-30 уничтожил "опорник" боевиков ВСУ на кураховском направлении

Расчет гаубицы Д-30 уничтожил "опорник" боевиков ВСУ на кураховском направлении

Скриншот видео Военные расчета 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 отдельной гвардейской мотострелковой бригады нанесли поражение военнослужащим ВСУ и украинским националистам, которые закрепились на опорном пункте на кураховском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).

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