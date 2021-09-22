RusNewsToday24

132 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вольг Переплутович
    Интересно, завозя миллионы мигрантов власти ожидали другого? Реинтеграция СССР - миф! Людям, которые выросли в союзн...Группу мигрантов ...
  • Sergej Kostin
    Группа мигрантов, ну и кто они, откуда, почему тишина? Это из тех что Собянин с Хуснуллиным проталкивают?Группу мигрантов ...
  • Россиянин
    А непосредственное начальство обязано повысить в звании.Нейтрализовавший ...

Netflix ведет переговоры о покупке авторских прав на книги Роальда Даля

Netflix ведет переговоры о покупке авторских прав на книги Роальда Даля

Американский стриминговый сервис Netflix планирует выкупить авторские права на книги Роальда Даля. Автор известен такими произведениями, как «Изумительный мистер Лис», «Чарли и шоколадная фабрика», «Матильда», «Джеймс и гигантский персик» и другие.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх