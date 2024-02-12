Депутаты обсудили будущее инфраструктуры Новосибирска

Депутаты Законодательного собрания приняли активное участие в расширенном межотраслевом заседании «Итоги и перспективы инфраструктурного развития Новосибирской области», состоявшемся в большом зале правительства Новосибирской области.
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