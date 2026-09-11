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Медведев: Литва исчезнет с карты мира в случае военного конфликта с Россией

Медведев: Литва исчезнет с карты мира в случае военного конфликта с Россией

Литва может исчезнуть с карты мира в случае военного конфликта с Россией. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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