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Олимпиада-2024. Матч за 3-е место. Мухова и Носкова сыграют с Букшей и Соррибес-Тормо

Полностью сетка здесь. Олимпийский теннисный турнир Париж, Франция 27 июля – 4 августа 2024 Открытые корты, грунт Парный разряд Матч за третье место Каролина Мухова (Чехия) / Линда Носкова (Чехия)  Кристина Букша (Испания) / Сара Соррибес-Тормо (Испания) Дата проведения 4 августа, 13.

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