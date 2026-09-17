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ДумаТВ

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Памфилова предупредила о подменах видео с избирательных участков с помощью ИИ

Памфилова предупредила о подменах видео с избирательных участков с помощью ИИ

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что ИИ позволяет злоумышленникам в режиме реального времени подменять видео с избирательных участков.

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