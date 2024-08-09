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Почти 400 мигрантов из хостела «Три звезды» в Москве проверяют после обысков

Почти 400 мигрантов из хостела "Три звезды" в Москве проверяют после обысков Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в хостеле «Три звезды» на юго-западе Москвы в рамках уголовного дела об экстремизме, проверяют около 400 иностранцев.

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