Почти 400 мигрантов из хостела "Три звезды" в Москве проверяют после обысков Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в хостеле «Три звезды» на юго-западе Москвы в рамках уголовного дела об экстремизме, проверяют около 400 иностранцев.
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