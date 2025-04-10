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Свежие комментарии

  • Светлана Митленко
    Пожалуйста, НиколайПерегородчатая эмаль
  • igor kim
    Потомки Тамерлана будут складывать, как в 13 веке, горы из черепов. Русские, вы уже готовы к этому? Даже своих детей ...Сегодня в Сирии ...
  • Николай Берлизов
    Светлана, спасибо большое! Очень интересно!Перегородчатая эмаль

Московские прогулки 51. Театральные площадки

Московские прогулки 51. Театральные площадки

Пожалуй, продолжим.Театр Маяковского.Московский академический театр имени Владимира Маяковского (в 1922—1941 годах — Театр Революции, в 1941—1954 годах — Московский театр драмы) — один из самых старых драматических театров Москвы.

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