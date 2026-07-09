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Прогнозы на четвертьфиналы мундиаля: где ошибаются букмекеры и суперкомьютер

Прогнозы на четвертьфиналы мундиаля: где ошибаются букмекеры и суперкомьютер

Франция – Марокко 1.28 – 3.8 Коэффициент на проход в полуфинал 14 – 10 Забито голов на турнире  3 – 4 Пропущено голов на турнире  2,14 – 1,52 Созданные моменты за матч *  0,81 – 1,02 Допущенные моменты за матч  27,32% – 3,66% Шансы на победу в ЧМ**  Когда покажут: сегодня, в 23.

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