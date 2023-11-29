В парке «Москворецкий» пройдет акция «Накорми птицу»

В парке «Москворецкий» пройдет экологическая акция «Накорми птицу». Жители Строгина смогут передать угощения для пернатых или кормушку в любой из 10 пунктов сбора либо воспользоваться боксами акции для волонтеров штаба Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.