СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ
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СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ

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Свежие комментарии

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    откуда у наших журналистов такая патологическая безграмотность? Населённые пункты, как и названия стран, оканчивающие...Участники пешеход...
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    Может нам вот этого и не хватает? Надо детей привлекать к таким мероприятиям чаще«Хруст московской...

В парке «Москворецкий» пройдет акция «Накорми птицу»

В парке «Москворецкий» пройдет экологическая акция «Накорми птицу». Жители Строгина смогут передать угощения для пернатых или кормушку в любой из 10 пунктов сбора либо воспользоваться боксами акции для волонтеров штаба Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

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