В парке «Москворецкий» пройдет акция «Накорми птицу»

В парке «Москворецкий» пройдет экологическая акция «Накорми птицу». Жители Строгина смогут передать угощения для пернатых или кормушку в любой из 10 пунктов сбора либо воспользоваться боксами акции для волонтеров штаба Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
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