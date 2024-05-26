Продолжение лучшего исекая “Восхождение в тени” в виде фильма в новом трейл...

Продолжение лучшего исекая “Восхождение в тени” в виде фильма в новом трейлереАвторы аниме-адаптации “Восхождения в тени” (Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute) опубликовали новый трейлер своего полнометражного фильма Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!: Zankyou-hen.
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